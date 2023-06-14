العالم اليوم - الدولار يميل للتراجع وسط تزايد رهانات وقف رفع الفائدة

انتم الان تتابعون خبر الدولار يميل للتراجع وسط تزايد رهانات وقف رفع الفائدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 يونيو 2023 10:24 صباحاً - حوم الدولار الأربعاء قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع أمام اليورو وقرب أدنى مستوى في شهر مقابل الجنيه الإسترليني بعد أن رسخت بيانات تضخم أقل من المتوقع وجهة النظر التي ترجح أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيمتنع عن رفع سعر الفائدة هذه المرة عندما يصدر قراره في وقت لاحق من اليوم.

وتراجع اليوان الصيني لأدنى مستوى في ستة أشهر ونصف الشهر بعد يوم من خفض المركزي لأسعار الفائدة وسط تكهنات عن مزيد من التحفيز لدعم التعافي الاقتصادي المتعثر من بعد الجائحة.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات منافسة من بينها اليورو والإسترليني مسجلا 103.30 في التعاملات الآسيوية بعد أن تراجع خلال الليل لأدنى مستوى منذ 22 مايو عند 103.04.

وزاد مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة فقط الشهر الماضي وسجل أدنى ارتفاع على أساس سنوي منذ مارس 2021 وهو أربعة بالمئة مما رجح احتمالات وقف المركزي الأميركي لرفع الفائدة.

ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر وسجل 1.07885 بعد أن وصل لمستوى مرتفع بلغ 1.08235 دولار أمس الثلاثاء. ويتخذ المركزي الأوروبي قرار السياسة النقدية غدا الخميس وسط توقعات واسعة النطاق برفع أسعار الفائدة ربع نقطة.

كما استقر الجنيه الإسترليني إلى حد كبير عند 1.2607 دولار بعد أن ارتفع 0.8 بالمئة في الجلسة السابقة ليصل لأعلى مستوى منذ 11 مايو عند 1.2625 دولار.

وتراجع الدولار 0.09 بالمئة أمام الين الياباني مسجلا 140.11. وارتفع لأعلى مستوى منذ الخامس من يونيو أمس الثلاثاء مسجلا 140.31 على الرغم من بيانات التضخم الأقل من المتوقع في الولايات المتحدة مع توقعات بأن يحتفظ المركزي الياباني بموقفه بشأن اتباع السياسات النقدية بالغة التيسير يوم الجمعة.

وارتفع الدولار الأسترالي إلى 0.6772 دولار أميركي بعد أن وصل لأعلى مستوى منذ العاشر من مايو أمس الثلاثاء عند 0.6807 دولار أميركي.

ولامس اليوان في وقت سابق 7.1785 أمام الدولار في التعاملات الخارجية لأول مرة منذ 29 نوفمبر لكنه لم يشهد تغيرا يذكر في تعاملات منتصف اليوم وسجل 7.1707.