مقتل شخصين فى إطلاق نار بـ اليابان

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة اليابانية اليوم الأربعاء، أن اثنين من أفراد قوات الدفاع الذاتى لقيا حتفهما وأصيب آخر بجروح خطيرة بعد أن أطلق متدرب عسكرى النار عليهم من بندقية فى ميدان رماية تابع لقوات الدفاع الذاتى فى جيفو بوسط اليابان.





ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن بيان الشرطة القول، إنه تم القبض على المتدرب فى قوة الدفاع الذاتى البرية والبالغ من العمر 18 عامًا، فى الموقع بتهمة الشروع فى القتل. وقالت الشرطة إن المهتم اعترف بالحادث الذى وقع صباح اليوم أثناء مناورة فى منشأة قوات الدفاع الذاتى البرية. وتم نقل المصابين الثلاثة، اثنان فى العشرينات من العمر والآخر فى الخمسينيات، إلى المستشفى بعد إطلاق النار عليهم، وفقًا لرجال الشرطة المحليين.

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