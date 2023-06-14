«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن الحوادث الأمنية فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "استيقظ سكان مدينة نوتنجهام البريطانية على 3 حوادث متزامنة دفعت الشرطة البريطانية إلى إغلاق 6 طرق، داعية المواطنين إلى البقاء بعيدا عن منطقة الحادث، فيما طالبت هيئة النقل العام السكان بإيجاد طرق بديلة للتنقل لحين انتهاء تحقيقات الشرطة".
وأضاف: "الشرطة أكدت القبض على رجل يبلغ من العمر 31 عاما، مشيرة إلى وقوع 3 حوادث تعتقد أنها مرتبطة ببعضها، أولى تلك الحوادث وقعت فى اليكستون، حيث تم العثور على جثتين فى الشارع، والثانية وقعت فى شارع ميلتون عندما حاولت شاحنة دهس 3 أشخاص، بينما كانت الثالثة بعد العثور على جثة رجل فى طريق مجدالا".
وتابع: "الشرطة وصفت الحادث بالمروع والمأساوى، ودعت المواطنين إلى التحلى بالصبر مؤكدة مواصلة إجراء التحقيقات وضرورة إبقاء بعض طرق المدينة مغلقة".
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