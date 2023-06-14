العالم اليوم - نيكي الياباني يواصل سلسلة المكاسب القوية بدعم من وول ستريت

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 يونيو 2023 11:22 صباحاً - واصل مؤشر نيكي الياباني مكاسبه وأغلق الأربعاء على أعلى مستوى في أكثر من 33 عاما مقتفيا أثر جلسة قوية في وول ستريت وزاد سهم تويوتا موتور مع حصد مستثمرين لأسهم الشركات الكبرى على المؤشر وسط تراجع للين.

وقفز المؤشر نيكي 1.47 بالمئة منهيا الجلسة عند 33502.42 نقطة وهو أعلى إغلاق منذ مارس 1990 في سلسة مكاسب مستمرة منذ أربعة أيام.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.31 بالمئة إلى 2294.53 نقطة.

ووصل المؤشران ستاندرد اند بورز500 وناسداك لأعلى إغلاق في 14 شهرا خلال الليل مع إظهار بيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت ارتفاعا طفيفا في مايو مما عزز رهانات وقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لرفع أسعار الفائدة، الأربعاء.

وصعد سهم تويوتا موتور ستة بالمئة بعد أن ارتفع خمسة بالمئة الثلاثاء مع تصويت المساهمين بالرفض على قرار غير مسبوق بشأن المناخ ودعموا بذلك مجلس الإدارة في اجتماع سنوي عام.

وزاد سهم هوندا موتور 3.59 بالمئة. وصعد مؤشر يتتبع أسهم شركات صناعة السيارات 4.28 بالمئة وجاء الأقوى أداء بين القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو.

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة 4.75 بالمئة.

لكن الأسهم المتعلقة بصناعة الرقائق تراجعت وهبط سهم سكرين هولدينجز 2.55 بالمئة وأدفانتست 0.29 بالمئة بينما أنهى سهم طوكيو إلكترون الجلسة مستقرا بعد أن عوض خسائر سجلها في وقت مبكر من الجلسة.