الصين: يجب العمل على منع التدهور فى العلاقات مع الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ون بين، إنه يجب أن تتسم العلاقات مع واشنطن بالاحترام المتبادل، مؤكدا على ضرورة العمل على منع التدهور فى العلاقات مع الولايات المتحدة، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان وزير الخارجية الصينى قد دعا نظيره الأمريكى فى اتصال هاتفى إلى وقف التدخل فى الشؤون الداخلية لبلاده، كذلك أعرب عن أسفه "للصعوبات الجديدة" فى العلاقات بين البلدين وحمل واشنطن مسؤوليتها. وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، طالب وزير الخارجية الصينى أيضا نظيره الأمريكى بتغليب لغة الحوار، معربا عن أمله بعودة حالة الاستقرار إلى العلاقات بين البلدين.

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