رئيس بيلاروسيا: بدأنا تسلم أسلحة نووية تكتيكية من موسكو

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس بيلاروسيا، قد هدد أمس الثلاثاء، باستخدام بلاده الأسلحة النووية دون تردد حال تعرضها لأى اعتداء خارجى.
ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية عن لوكاشينكو قوله "أعتقد أنه من غير المرجح أن يرغب أى شخص فى شن حرب ضد دولة لديها مثل هذه الأسلحة، إنه سلاح ردع، وإذا اضطررت إلى اتخاذ قرار باستخدام هذا السلاح فى العصر الحديث لن أتردد إذا كان هناك عدوان علينا".
وأكد لوكاشينكو أنه لا يمكن أن يكون هناك سوى سبب واحد لاستخدام الأسلحة النووية وهو الاعتداء على بيلاروسيا.
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