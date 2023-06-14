العالم اليوم - اقتصاد بريطانيا يعاود النمو في أبريل مع انتعاش قطاع التجزئة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 يونيو 2023 12:22 مساءً - حقق الاقتصاد البريطاني معدل نمو 0.2 بالمئة في أبريل الماضي، متماشيا مع التوقعات، وذلك بعد أن انكمش بنسبة 0.3 بالمئة في مارس، بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاءات الوطنية، الأربعاء.

وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا خلال أبريل مدعوما بالانتعاش القوي في قطاع التجزئة، والذي كان قد تضرر في الشهر السابق بسبب الأمطار الغزيرة والإضرابات التي أبقت المستهلكين في منازلهم.

وأصبح حجم الاقتصاد البريطاني حاليا أكبر بنحو 0.3 بالمئة عما كان عليه قبل ظهور وباء كورونا في 2020.