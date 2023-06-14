العالم اليوم - ارتفاع هادئ لأسهم أوروبا مع ترقب قرارات الفائدة الأميركية

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع هادئ لأسهم أوروبا مع ترقب قرارات الفائدة الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 يونيو 2023 12:22 مساءً - شهدت الأسهم الأوروبية تداولات هادئة مائلة للارتفاع، الأربعاء، مع الترقب لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يوقف زيادات أسعار الفائدة.

وتبنى المستثمرون موقفا حذرا في أوروبا، حتى مع إزالة بيانات التضخم الأميركية الضعيفة التي صدرت الثلاثاء، إلى حد كبير، أي رهانات بأن مسؤولي الفيدرالي سيوافقون على رفع سعر الفائدة في وقت لاحق اليوم.

ويرى المحللون أن الأسواق اقتنعت بشكل شبه كامل، أن هناك توقف مؤقت سيحدث في دورة رفع أسعار الفائدة للبنك المركزي الأميركي، لكن هناك عدم يقين حول اللغة التي سيتم استخدامها لتوجيه توقعات المسار المستقبلي لقرارات الفائدة، بالإضافة إلى التوقعات الاقتصادية الفصلية الجديدة.

وقد يشير صانعو السياسات، إلى أن احتمال القيام بالمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة أمر وارد، بعد تقييم كيفية تعامل الاقتصاد مع أكثر من 500 نقطة أساس من الزيادات المجمعة التي تم الإعلان عنها بالفعل.

وعلى مؤشر CME FedWatch، تظهر الأسواق توقعا بنسبة 95.3 بالمئة، بأن يثبت الفيدرالي معدل الفائدة في اجتماعه اليوم، بينما تتوقع الأسواق بنسبة 63.1 بالمئة، بأن يرفع الفيدرالي الفائدة بـ 25 نقطة أساس في اجتماعه اللاحق.

بالعودة إلى أوروبا، نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2 بالمئة على أساس شهري في أبريل، وهو تحسن من انخفاض بـ 0.3 بالمئة في الشهر السابق، لكن الإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 0.3 بالمئة في نفس الفترة الزمنية.

وقال صموئيل تومبز، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في شركة بانثيون للاستشارات الاقتصادية، "بالنظر إلى المستقبل، ما زلنا نتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني ككل دون تغيير عن الربع الأول".

هناك أيضا بيانات الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو لشهر أبريل، والتي ستصدر قبل يوم واحد من اجتماع البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ أحدث قرار بشأن السياسة النقدية، ومن المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس أخرى لترويض التضخم الجامح.

وفي أخبار الشركات، أعلنت شركة "شل" للطاقة، عن خطط لزيادة العائد بشكل حاد لمساهميها، بما في ذلك زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 15 بالمئة، وزيادة معدل برنامج إعادة شراء الأسهم الذي يبدأ في الربع الثاني إلى 5 مليارات دولار من 4 مليارات دولار في الأرباع السابقة.

وهوت أسهم شركة "إنتين" المالكة لشركة المراهنات البريطانية "لادبروكس" 10 بالمئة، إلى قاع المؤشر ستوكس 600، بعد أن قالت الثلاثاء، إنها ستشتري شركة المراهنات الرياضية التي "إس.تي.إس" القابضة مقابل 750 مليون جنيه إسترليني (946 مليون دولار)،

تحركات الأسواق

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.34 بالمئة عند 464.92 نقطة بحلول الساعة 8:35 بتوقيت غرينيتش، بينما هبط مؤشر قطاع السفر والترفيه 0.9 بالمئة.

كما ارتفع مؤشر DAX في ألمانيا بنسبة 0.42 بالمئة، وارتفع مؤشر CAC40 في فرنسا بنسبة 0.53 بالمئة، بينما ارتفع مؤشر FTSE100 في المملكة المتحدة بنسبة 0.10 بالمئة.