العالم اليوم - الإليزية: ماكرون ومحمد بن سلمان سيبحثان العلاقات الثنائية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 يونيو 2023 12:22 مساءً - أكدت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الفرنسي سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في السادس عشر من يونيو الجاري.

قالت الرئاسة الفرنسية اليوم الأربعاء إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيناقش الحرب في أوكرانيا ضمن قضايا أخرى عندما يلتقي بولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان يوم الجمعة 16 يونيو.

وأضافت أن الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي سيبحثان أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكانت وكالة الأنباء السعودية قالت في وقت سابق إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان غادر الأربعاء متوجها إلى فرنسا في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس إيمانويل ماكرون.

ويتضمن جدول أعمال الزيارة ترؤس ولي العهد السعودي وفد المملكة المشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" المقرر عقدها في باريس يومي 22 و23 يونيو.

كما سيشارك في حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس أيضا في 19 يونيو.