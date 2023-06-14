العالم اليوم - بالفيديو.. جنود روس يفاجئون المقاتلين الأوكرانيين في خنادقهم

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. جنود روس يفاجئون المقاتلين الأوكرانيين في خنادقهم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 يونيو 2023 12:22 مساءً - نشر نائب قائد القوات الروسية في دونيتسك ألكسندر خوداكوفسكي، لقطات فيديو "مذهلة" لهجوم قام به عدد من الجنود الروس على معقل القوات المسلحة الأوكرانية.

ووقع الهجوم بالقرب من أوغليدار في مقاطعة دونيتسك، جنوبي أوكرانيا، حيث تقاتل كتيبة خوداكوفسكي على هذا المحور.

وتُظهر اللقطات كيف يزحف 6 مقاتلين إلى شبكة متفرعة من خنادق الجنود الأوكرانيين، تلا ذلك قتال متقارب.

ثم انفجرت قنبلة يدوية في الجوار المباشر للجنود الروس، الذين ظلوا في مواقعهم، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

وبينما قاوم الجنود الأوكرانيون بشراسة، كان الجنود الروس يمطرونهم بعدد من القنابل اليدوية.