الجيش السودانى يسقط مسيرة هاجمت رئاسة سلاح المدرعات

وأضاف "الجندى" فى رسالة على الهواء، فجر اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة السودانية نجحت فى إسقاط المسيرة التى هاجمت رئاسة سلاح المدرعات بالخرطوم.
وذكر مراسل "القاهرة الإخبارية" أن سلاح المدرعات يقع فى أكبر منطقة عسكرية، ومن المراكز الاستراتيجية التى تسعى الدعم السريع لمحاولة السيطرة عليه، غير أن المنطقة التى يقع بها سلاح المدرعات بها تحصينات عسكرية، ومن الصعوبة أن تجتاحها الدعم السريع أو تستولى عليها.
وكشف أن الهجوم يظهر تطورًا فى أسلوب هجوم الدعم السريع بمسيرة، مشيرًا إلى أنه بحسب مصادر عسكرية فإن الدعم السريع يمتلك 3 مسيرات نجح الجيش السوادنى فى إسقاط اثنين منها ليتبقى لهم مسيرة واحدة.
واندلعت اشتباكات فى السودان، منذ 15 أبريل الماضى، بين الجيش السودانى والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات لحقن دماء الشعب.
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