طيران الجيش السودانى ينفذ ضربات على مواقع للدعم السريع بمنطقة جبل حاج

جدة - نرمين السيد - وكانت نقابة الأطباء السودانية، أكدت أن الوضع فى مدينة الجنينة بدارفور بات كارثيًا، وتبدو فى وضع يوصف بأنه "الأسوأ على الإطلاق".

وأكدت أن جميع المستشفيات فى "الجنينة" خارج الخدمة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين إلى 958 شخصًا منذ بدء الاشتباكات.

واندلعت اشتباكات فى السودان، منذ 15 أبريل الماضى، بين الجيش السودانى والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب.