للمرة الـ 12.. البرلمان اللبنانى يفشل فى انتخاب رئيس للبلاد

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، حصل جهاد أزعور على 59 صوتا، فيما حصل سليمان فرنجية على 51 صوتا فى انتخابات رئيس الجمهورية اللبنانى.

وكان البرلمان اللبنانى قد عقد اليوم الأربعاء، جلسته الـ12 لانتخاب رئيسا للبلاد فى محاولة لإنهاء الشغور الرئاسى الذى تعيشه لبنان منذ أكتوبر الماضى.

يشار إلى أن المجلس النيابى قد عقد أولى جلساته المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد فى 29 سبتمبر الماضى قبل نحو 32 يوما من انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، إلا أن الجلسة تعذر فيها انتخاب رئيس جديد للبلاد لعدم حصول أى من المرشحين على النسبة المقررة للفوز بالانتخابات.

