نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر حادث جديد في المناطق المحتلة على الحدود جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يتدخل على موقعنا والان مع التفاصيل
صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 14 يونيو 2023 01:07 مساءً - دوت الخليج :- قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مجموعة من الشبان قاموا مجددا بتدمير جزء من السياج الشائك الذي أقامه الجيش على حدود لبنان الجنوبية في المناطق المحتلة، اليوم الأحد.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي عبر "تويتر" أن "حادثا جديدا غير عادي وقع في منطقة جبل الدوف (الخط الأزرق) على الحدود اللبنانية، حيث حاولت مجموعة من اللبنانيين تدمير الحاجز الذي نصبه الجيش الإسرائيلي هناك، ما اضطر الجيش لاتخاذ إجراءات تفريق التظاهرات، وانسحب المشتبه بهم من المكان".
وكانت حدود لبنان الجنوبية قد شهدت يوم الجمعة الماضي استنفارا أمنيا متبادلا بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، حيث أرسل الجيش اللبناني وقوات اليونفيل تعزيزات بعد توافد مئات المتظاهرين لاعتراض آليات الجيش الإسرائيلي التي تعمل على وضع أسلاك شائكة وتثبيت نقاط ضمن الأراضي المحتلة جنوبي لبنان.
في حين ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع عند الحدود لإبعاد المتظاهرين الذين يحاولون إزالة الأسلاك الشائكة التي وضعها الجيش الإسرائيلي.
المصدر: RT
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حادث جديد في المناطق المحتلة على الحدود جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يتدخل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.