العالم اليوم - برلين: الصين تتصرف بشكل متزايد "ضدّ مصالحنا وقيمنا"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 يونيو 2023 01:20 مساءً - استنكرت الحكومة الألمانية في استراتيجيتها للأمن القومي التي كشفت عنها الأربعاء، "أفعال الصين"، التي قالت إنها "تتعارض مع مصالحنا وقيمنا".

وقالت الحكومة الألمانية، في الوثيقة المؤلّفة من 80 صفحة، التي عرضها المستشار أولاف شولتس ووزراء في حكومته، إنّ "الصين تحاول بطرق مختلفة إعادة تشكيل النظام الدولي القائم على القواعد، وتدّعي بشكل عدواني أكثر فأكثر السيادة الإقليمية وتتصرف باستمرار بشكل يتعارض مع مصالحنا وقيَمنا".

وكان المستشار الألماني أعلن، اليوم الأربعاء، عن استراتيجية الأمن القومي الجديدة في البلاد، وقال أثناء ذلك إن "ألمانيا دولة قوية ويمكنها أن تعالج التحديات التي تواجهها".

واعتبرت استراتيجية الأمن القومي الألماني الجديدة روسيا "الخطر الأكبر" على السلام في أوروبا والمحيط الأطلسي.

وجاء في استراتيجية الأمن القومي الألماني الجديدة أن على برلين "أن تعمل مع المجتمع الدولي لمواجهة التهديدات الهجينة".