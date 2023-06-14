ولى العهد السعودى يتوجه إلى فرنسا فى زيارة رسمية

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، فإن جدول أعمال الزيارة لولى العهد السعودى يتضمن ترؤس وفد بلاده المشارك فى قمة "من أجل ميثاق مالى عالمى جديد" المقرر عقدها فى باريس يومى 22 و23 يونيو. كما سيشارك بن سلمان فى حفل استقبال المملكة الرسمى لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده فى باريس أيضا فى 19 يونيو.



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