المستشار الألمانى: روسيا أكبر تهديد للنظام الدولى وأوروبا

جدة - نرمين السيد - وقال شولتس، إن الاستراتيجية الألمانية تتضمن تخصيص 2% من الناتج للإنفاق الدفاعى، كذلك تتضمن الالتزام بمسار الناتو، معلنا فى نفس الوقت إنشاء مركز فيدرالى لمواجهة الهجمات السيبرانية. وتابع شولتس فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا أكبر تهديد للنظام الدولى وأوروبا، وتحاول إضعاف دول الاتحاد وحلف الناتو. وفيما يخص الصين، أكد شولتس أنها تشكل ضغطا متزايدا على الأمن بمنطقة المحيطين، مشددا على أن ألمانيا دولة قوية ويمكنها التصدى للتحديات التى تواجهها. واختتم حديثه بالقول "نحن نعيش فى عصر تنامى تعدد الأقطاب والتنافس النظامى"، بحسب القناة الإخبارية.

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