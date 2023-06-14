العالم اليوم - رسميا.. ريال مدريد يضم جود بيلينغهام مقابل 143 مليون دولار

انتم الان تتابعون خبر رسميا.. ريال مدريد يضم جود بيلينغهام مقابل 143 مليون دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 يونيو 2023 02:22 مساءً - أعلن ريال مدريد عملاق دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، يوم الأربعاء، على تويتر تعاقده مع لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام.

ونشر ريال عدة صور للاعب مرتديا قميص النادي دون الكشف عن التفاصيل المالية ومدة التعاقد.

وكان نادي بروسيا دورتموند الألماني أعلن في وقت سابق هذا الشهر أنه وافق على بيع بيلينغهام إلى العملاق الإسباني في صفقة ضخمة.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن اللاعب الإنجليزي انتقل إلى ريال مدريد مقابل 103 ملايين يورو بالإضافة إلى المتغيرات.

من ناحيتها قالت صحيفة الديلي ميل البريطانية إن النادي الملكي ضم بيلينغهام مقابل 113 مليون جنيه استرليني أو ما يعادل 143 مليون دولار.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 19 عاما، والذي ارتبط بالانتقال للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، إلى دورتموند من برمنغهام سيتي في 2020 مقابل 25 مليون جنيه إسترليني (31.17 مليون دولار)، ليصبح أغلى لاعب يبلغ من العمر 17 عاما في تاريخ كرة القدم.

ونظرا لأنه من لاعبي خط الوسط الذين يتسمون بالحركة والحيوية والذي لا يقارن هدوئه في التعامل مع الكرة بصغر سنه، أصبح بلينغهام وبسرعة لاعبا أساسيا في دورتموند، وبات دعامة أساسية في خط الوسط.

وجعل غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا من بيلينغهام أصغر لاعب إنجليزي يمثل بلاده في بطولة كبرى وذلك خلال بطولة أوروبا 2021.

وسرعان ما أصبح بلينغهام لاعبا أساسيا في خط وسط إنجلترا، حيث خاض جميع المباريات الخمس في كأس العالم بقطر قبل أن تودع إنجلترا المنافسات من دور الثمانية أمام فرنسا.

وارتبط بيلينغهام باللعب في أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التي أرادت إعادته إلى بلاده، بما في ذلك ليفربول الذي قال مدربه يورغن كلوب إن الفريق اضطر للانسحاب من سباق التعاقد مع اللاعب بسبب ثمنه.