الرئيس الصينى: حل القضية الفلسطينية يكمن فى تأسيس دولة مستقلة

جدة - نرمين السيد - وقال شى فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "الحل الأساسى للقضية الفلسطينية يكمن فى تأسيس دولة مستقلة على أساس حدود عام 1967 تكون عاصمتها القدس الشرقية". وأضاف أنه ينبغى تأمين احتياجات الاقتصاد الفلسطينى وسبل العيش، مطالبا المجتمع الدولى بزيادة المساعدة التنموية والإنسانية.

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