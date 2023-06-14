وزير الكهرباء العراقى: داعش أضرت بمحطات رئيسية ونعمل على إعادتها

وأضاف خلال حوار خاص مع الإعلامية داليا أبو عميرة على شاشة "القاهرة الإخبارية" مساء الثلاثاء، أن "عددًا كبيرًا من المحطات الإنتاجية التى جاوزت أكثر من 5 آلاف ميجا وات تضررت بشكل كامل بسبب داعش، و"فقدنا محطات نقل وتوزيع وانهارت شبكات كاملة واستطعنا إعادة أكثر من 99% من المحطات الرئيسية".
وتابع "نسعى إلى تهيئة المناطق التى شهدت نزوحًا كاملًا بشبكات الكهرباء لتسهيل عودة النازحين إلى قراهم، ونحتاج من عام إلى عامين لإعادة ما تضرر بسبب داعش".
وأكد وزير الكهرباء العراقى أن بعض العقود شابتها شوائب، واتخذت الحكومة قرارًا مهما بإعادة النظر فى كل العقود التى وقعتها الوزارات، ومعرفة مدى حفاظ هذه العقود على حق الوزارة، كما نجرى تعديلات كبيرة فى العقود الاستثمارية فى المحطات الإنتاجية، كما نشن حربًا على الهدر والتجاوزات العشوائية على الشبكة الكهربائية.
وأوضح أن المواطن العراقى شريك أساسى للعمل مع الوزارة، وكما كان المواطن أكثر تفاعلًا مع احتياجات الوزارة من خلال تقليل الاستهلاك خصوصا بأشهر الصيف سيكون عاملًا أساسيًا أيضًا باستقرار التجهيز، وكلما رشد استهلاكه سيعطينا طاقة إضافية، وهو شريك أساسي، والمواطنون يدركون معنى هذه الشراكة.
وقال الوزير العراقى: "نعمل من خلال ندوات تثقيفية وقنوات فضائية على توعية المواطنين وربات البيوت وطلاب المدارس بالشراكة بين الكهرباء والمواطنين ويجب أن نهتم بها"، مشددًا على أنه إذا استطعنا تنظيم الشبكات والمستهلكين سنوقف هدرًا كبيرًا فى ضياع الطاقة.
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