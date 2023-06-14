مراسل القاهرة الإخبارية: مشهد اليوم بالبرلمان جديد فى الانتخابات اللبنانية

جدة - نرمين السيد - قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن جلسة البرلمان اللبنانى تعد أولى الجلسات لمرشحين حقيقيين، وأشار إلى أن المرشح الأول تابع للتيار الوطنى الحر والآخر الثنائى الشيعى.





وذكر "سنجاب" خلال رسالة على الهواء لـ "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن جميع الجلسات التى عُقدت سابقًا كانت بين مرشح وأصوات باطلة أو أوراق بيضاء، فنحن اليوم أمام مشهد جديد فى الانتخابات الرئاسية اللبنانية.

وأكد أن وقائع الجلسة الـ 12 انتهت كسابقتها فى 19 يناير الماضى دون انتخاب رئيس يملأ شغورًا مستمرًا منذ 8 أشهر، بسبب الانقسام الحاد الذى تشهده الجلسات داخل مجلس النواب اللبنانى الذى يتألف من 128 عضوًا يتطلب من يفوز بالرئاسة الحصول على 86 صوتًا من الجولة الأولى أو 65 صوتًا من الجولة الثانية بعد الأولى مباشرة.

لكن تكمن أهمية الجلسة وفقًا لمراسل "القاهرة الإخبارية"، فى تحديد واقع الاصطفاف القائم داخل المجلس والجدية فى انتخاب رئيس جديد للبلاد، وربما تكون جلسة اليوم "جلسة الأرقام القياسية"، منذ بداية السباق الانتخابى، لأنها الأكثر حضورًا على مستوى النواب.