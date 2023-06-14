الرئيس الصينى: نسعى للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الصينى شى جين بينج، أن بكين عازمة على السعى للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان وزير الخارجية الصينى تشين جانج، قد أكد أن الصين تولى أهمية كبرى للقضية الفلسطينية وستواصل دعم محادثات السلام، مضيفاً أن بلاده ستساهم بـ"الحكمة الصينية" فى دعم محادثات السلام لحل القضية الفلسطينية "العادلة" فى الاتجاه الصحيح. وأضاف خلال اجتماع مع نظيره الفلسطينى رياض المالكى، فى بكين، الثلاثاء، أن بلاده ستواصل دعم القضية العادلة للشعب الفلسطينى لاستعادة حقوقه المشروعة.

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