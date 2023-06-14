العالم اليوم - دراسة تنصفه: جيل ما بعد الألفية أكثر طموحا وسعيا للنجاح

انتم الان تتابعون خبر دراسة تنصفه: جيل ما بعد الألفية أكثر طموحا وسعيا للنجاح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 يونيو 2023 03:22 مساءً - شاعَ عن جيل ما بعد الألفية أنهم غير جديرين بالمسؤولية، لكن دراسة عالمية أظهرت معلومات مغايرة وقالت إنهم عكس ذلك تماما.

والمفاجأةُ الكبرى أنهم يفوقون غيرَهم من الأجيال طـموحا واجتهادا ومثابرةً سعيا للنجاح، كما أظهرت هذه الدراسة أن "فتيات" هذا الجيل يطمحن للسلطة والقيادة والمكانة الاجتماعية الهامة، الأمر الذي أرجعه الباحثون للنشأة في مجتمعات رقمية تُبث فيها إنجازات النساء على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل دائم.

وأظهرت نتائج الدراسة أيضا أن 44% من أبناء جيل زد عموما يهتمون بالنجاح وتحقيق الإنجازات، فيما كانت النسبة منخفضة عن ذلك لدى أبناء الأجيال الأخرى.

من جهة ثانية، بينت الدراسة أن 32% من أبناء جيل ما بعد الألفية يهتمون بالثراء، وهو ما يعتبره الخبراء حافزا ضروريا خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية.

ولأن النجاح لا يتعارض مع الترفيه عن النفس، أكد 43% من الجيل زد أهمية أن يقوم الإنسان بالاستمتاع بوقته بينما يسعى نحو طموحاته.

وفي حديثها لبرنامج الصباح على دوت الخليج قالت الاستشارية النفسية والاجتماعية أمل رضوان:

توارث فكرة التفاوت بين الجيلين من ناحية القدرة على تحمل المسؤولية.

يرى الجيل الجديد في القديم أنه جيل رجعي وتقليدي إلى جانب أنه ممل.

جيل الألفية عاصر جزءا من التكنولوجيا ومن عالم الإنترنت الذين كانا يسيران بخطى بطيئة.

التطور التكنولوجي اليوم أصبح مختلفا وأسرع بكثير مما كان عليه في الماضي.

الظروف المحيطة بالجيل الجديد أدخلت تغيرات في تنشأته وتربيته وحتى طريقة تفكيره.

تواجده أمام تحديات عالمية جديدة وكبيرة كجائحة كورونا والحروب الروسية الأوكرانية إضافة إلى الزلازل، حيث أن هذه التحديات زرعت في نفس الجيل الجديد مخاوف كثيرة من المستقبل.