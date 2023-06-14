العالم اليوم - فيديو.. اندلاع حريق ضخم في محطة للطاقة جنوبي روسيا

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. اندلاع حريق ضخم في محطة للطاقة جنوبي روسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 يونيو 2023 03:22 مساءً - اندلع، اليوم الأربعاء، حريق في محطة نوفوتشركاسك للطاقة في منطقة روستوف الواقعة بجنوب روسيا، بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وتحدثت وسائل إعلام روسية عن إصابة 3 إشخاص في الحريق.

من جهتها، ذكرت خدمة الطوارئ الروسية أن الحريق الذي وقع في محطة كهرباء يمتد على مساحة 200 متر مربع.

وقالت وكالة الأنباء الروسية "RIA" إن سبب الحريق "غير معروف حتى الآن".

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على تويتر ألسنة اللهب وأعمدة الدخان وهي تتصاعد من المحطة.