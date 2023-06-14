مصرع 59 شخصا إثر غرق قارب للمهاجرين قبالة سواحل اليونان

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، تم إنقاذ اكثر من 100 مهاجر من البحر، خلال عملية الإغاثة التى نفذتها السلطات اليونانية فى حين أن حادث الغرق وقع فى المياه الدولية على بعد 47 ميلا بحريا من بيلوس فى البحر الأيونى.

وقال خفر السواحل اليونانى فى بيان إن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، كان يتم نقلهم بالقوارب إلى ميناء "كالاماتا" فى جنوب "بيلوبونيز".. مضيفا أنه تم نقل أربعة أشخاص آخرين بمروحية إلى كالاماتا حيث كان من المقرر نقلهم إلى المستشفى على الفور.