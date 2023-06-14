العالم اليوم - انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي بسان بطرسبورغ

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 يونيو 2023 04:24 مساءً - تنطلق اليوم الأربعاء فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي بسان بطرسبورغ، والذي سيستمر إلى غاية 17 من شهر يونيو الجاري.

ويعتبر منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (SPIEF) حدثا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال، حيث أصبح منبرا عالميا للتواصل بين ممثلي أوساط الأعمال ومناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية.

واللافت في الحدث الاقتصادي العالمي، هذه السنة، مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة بصفة ضيفة شرف.

وسيجمع المنتدى هذا العام ممثلين من أكثر من 100 دولة، بما في ذلك رابطة الدول المستقلة والصين والهند وفيتنام.

وسيناقش المنتدى، الذي يعقد منذ عام 1997، مواضيع متعددة، مثل السياسة والاقتصاد والإدارة والتكنولوجيا والتنمية والرقمنة والبيئة.

وفي عام 2022، شهد المنتدى الاقتصادي الدولي بسان بطرسبورغ إبرام صفقات وعقود بحوالي 5.6 تريليون روبل (105 مليارات دولار)، حيث تم التوقيع على 695 اتفاقية.