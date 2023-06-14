العالم اليوم - مباشر.. تشييع رئيس الوزراء الإيطالي الراحل سيلفيو برلوسكوني

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 يونيو 2023 04:24 مساءً - بدأت، اليوم الأربعاء، مراسم تشييع رئيس الوزراء الإيطالي الراحل سيلفيو برلوسكوني في مدينة ميلانو.

وتوفي الرئيس التاريخي لنادي ميلان ورئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني عن 86 عاما، بحسب ما أعلن متحدث باسمه الإثنين.

وكان الملياردير قطب الإعلام قد نُقل الجمعة إلى مستشفى في ميلانو بسبب ما وصفه مساعدوه بالخضوع لفحوص طبية مخطط لها مسبقا، مرتبطة بإصابته بمرض سرطان الدم.

وعانى برلوسكوني من عدد من المشاكل الصحية في السنوات القليلة الماضية. وخضع لجراحة كبرى في القلب في 2016 كما أنه كان يعاني من سرطان البروستاتا.

وتولى برلوسكوني رئاسة الوزراء 4 مرات منذ 1990، كما هيمن على الحياة العامة لسنوات من خلال امبراطوريته الإعلامية والرياضية.