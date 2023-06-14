الصين: شراكة استراتيجية بين بكين وفلسطين

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن الرئيس الفلسطينى هو أول رئيس عربى تستضيفه الصين هذا العام، ما يوضح الصداقة الخاصة بين البلدين والدعم الصينى للقضية الفلسطينية.

يذكر أن عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى تشين قانج، قال إن الصين تدعم دائما على نحو قوى القضية العادلة للشعب الفلسطينى فى استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وستواصل دعم محادثات السلام بين فلسطين وإسرائيل والإسهام بالحكمة فى حل القضية الفلسطينية وذلك خلال لقاءه مع نظيره الفلسطينى رياض المالكى والذى يرافق الرئيس الفلسطينى فى زيارته إلى بكين فى الفترة من من 13 حتى 16 يونيو.