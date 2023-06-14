اندلاع حريق فى محطة للطاقة جنوبى روسيا

جدة - نرمين السيد - من جهتها، ذكرت خدمة الطوارئ الروسية، أن الحريق الذى وقع في محطة كهرباء يمتد على مساحة 200 متر مربع.
وبحسب القناة الإخبارية، فإن سبب الحريق "غير معروف حتى الآن".
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