اندلاع حريق فى محطة للطاقة جنوبى روسيا

جدة - نرمين السيد - من جهتها، ذكرت خدمة الطوارئ الروسية، أن الحريق الذى وقع في محطة كهرباء يمتد على مساحة 200 متر مربع.

وبحسب القناة الإخبارية، فإن سبب الحريق "غير معروف حتى الآن".