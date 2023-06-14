الكرملين: مجموعة دول أقدمت على تفجير نورد ستريم

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد استدعت الشهر الماضى، سفراء ألمانيا والسويد والدنمارك، للاحتجاج بشأن التحقيقات المتعلقة بتفجير خطى غاز "نورد ستريم". يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كان قد أعلن فى وقت سابق، أن الدول التى لها مصلحة فى نقل الغاز الروسى حصريا عبر أراضى أوكرانيا هى من تقف وراء الهجوم على خطى غاز "نورد ستريم".

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