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عدوان صهيوني جديد على محيط دمشق

أصيب جندي سوري بجروح فجر اليوم جراء قصف صاروخي صهيوني استهدف نقاطاً بريف دمشق واوقع اضرار مادية فيما أسقطت دفاعات الجيش السوري عدداً من صواريخ العدوان. عدوان صهيوني جديد على محيط دمشقأصيب جندي سوري بجروح فجر اليوم جراء قصف صاروخي صهيوني استهدف نقاطاً بريف دمشق واوقع اضرار مادية فيما أسقطت دفاعات الجيش السوري عدداً من صواريخ العدوان. ونقلت وكالة الانباء السورية سانا عن مصدر عسكري قوله أنه “حوالي الساعة الواحدة وخمس دقائق من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط جنوب غرب دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”. وبين المصدر أن العدوان أدى إلى “إصابة جندي بجروح خطيرة ووقوع خسائر مادية”.

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