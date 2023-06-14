العالم اليوم - راشفورد "ممتعض" من احتفال مانشستر سيتي بالثلاثية

انتم الان تتابعون خبر راشفورد "ممتعض" من احتفال مانشستر سيتي بالثلاثية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 يونيو 2023 05:22 مساءً - عبر نجم المنتخب الإنجليزي ومهاجم فريق مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد عن امتعاضه من تتويج مانشستر سيتي بالثلاثية، واحتفال الفريق في المدينة بذلك الإنجاز التاريخي.

وقال راشفورد عن احتفال مانشستر سيتي بالثلاثية في شواره المدينة "بصراحة (رؤية نجاح السيتي) ليست لطيفة.. ولكن في الوقت نفسه، هذه كرة القدم".

وأضاف "ثبات الفريق في تقديم أفضل كرة قدم بصورة مستمرة يعني أنه سيفوز بمعظم الألقاب"، بحسب ما ذكر موقع سكاي سبورتس.

جاء ذلك مع استعداد راشفورد للقاء لاعبي مانشستر سيتي الخمسة الذين التحقوا بالمنتخب الإنجليزي، وهم كايل ووكر وجون ستونز وجاك غريليش وفيل فودين وكالفين فيليبس في المعسكر، استعدادا لمواجهة مالطا، يوم الجمعة المقبل، في التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2024.

وقال راشفورد: "لقد تمكنوا من الفوز بثلاثة ألقاب هذا الموسم".

وأضاف لاعب الشياطين الحمر أن الستيزينز أحسنوا صنعا، مشيرا إلى أن الأمر متروك لهم للحفاظ على أفضليتهم بينما على مانشستر يونايتد أن يواصل اللحاق بهم، وشدد على أن إنجازات مانشستر سيتي توفر حافزا إضافيا لهم.