العالم اليوم - من بينها دولة عربية.. ما هي أكثر البلدان تعرضا لهجمات القرش؟

انتم الان تتابعون خبر من بينها دولة عربية.. ما هي أكثر البلدان تعرضا لهجمات القرش؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 يونيو 2023 05:22 مساءً - على الرغم من أن الهجمات العدوانية التي تقوم بها أسماك القرش اتجاه البشر ليست شائعة، إلا أنها تحدث بشكل متكرر في عدد من دول العالم.

وأحدث هذه الهجمات وقعت في مصر، الأسبوع الماضي، حين هاجمت سمكة قرش شابا روسيا قبالة سواحل الغردقة فأردته قتيلا.

وأجرى الباحث أثاناسيوس سي تسيكليراس، من جامعة سالونيك اليونانية، دراسة لمعرفة الدول، التي شهدت معظم هجمات أسماك القرش.

ووفقا للدراسة، فإن الولايات المتحدة وأستراليا وجنوب أفريقيا هي أكثر البلدان تعرضا لهجمات القرش. ولم تتعرض هذه الدول لأي هجمات قاتلة في عام 2022.

وتقول الدراسة إن "المحيطات المفتوحة هي أخطر الأماكن بالنسبة لأسماك القرش.. مما يعني أنه من النادر جدا حدوث هجوم بالقرب من الشاطئ".

ما هي أكثر البلدان تعرضا لهجمات القرش؟