العالم اليوم - وكالة الطاقة: العالم يقترب من ذروة الطلب على النفط

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 يونيو 2023 05:22 مساءً - توقعت وكالة الطاقة الدولية وصول الطلب العالمي على النفط إلى ذروته قبل نهاية العقد الحالي.

وبحسب توقعات الوكالة، فإن نمو الطلب العالمي على النفط سيتباطأ من 2.4 مليون برميل يوميا خلال العام الحالي إلى 860 ألف برميل يوميا العام المقبل، و400 ألف برميل يوميا في 2028.

وتعود توقعات الوكالة إلى التطورات التي يشهدها قطاع النقل العالمي الذي سيشهد تراجعا في معدلات الطلب على النفط بدءا من عام 2026، بسبب زيادة التحول نحو الطاقة النظيفة.

من جانبه، قال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: "إن التحول إلى اقتصاد الطاقة النظيفة يسير بخطى سريعة، مع اقتراب بلوغ ذروة الطلب العالمي على النفط قبل نهاية هذا العقد مع تقدم السيارات الكهربائية وكفاءة الطاقة والتقنيات الأخرى".

ومع ذلك لا تزال وكالة الطاقة تتوقع نموا قويا للطلب خلال هذا العام حيث رفعت توقعاتها لنمو الطلب بنحو 200 ألف برميل يوميا إلى 2.4 مليون برميل يوميا.

في المقابل، رجحت الوكالة أن تكون الاستثمارات في القطاع كافية لتلبية هذا الطلب إذا ما استمرت قرب مستوياتها الحالية والتي تعد الأعلى منذ عام 2015.

قالت وكالة الطاقة الدولية إن الاستثمارات العالمية في التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما وإنتاجهما هذا العام من المقرر أن تصل إلى 528 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ عام 2015، وهي كمية كافية لتلبية الطلب النفط حتى عام 2028

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن المعروض النفطي العالمي انخفض بمقدار 660 ألف برميل يوميا إلى 101 مليون برميل يوميا في مايو، إثر التخفيضات الإضافية من قِبل بعض منتجي أوبك+ والتي دخلت حيز التنفيذ خلال الشهر الماضي.