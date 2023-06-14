وفاتان وإصابتان إثر انهيار جدار استنادي في عمان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 14 يونيو 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :- توفي شخص وأصيب اثنان آخران إثر انهيار جدار استنادي في العاصمة عمان. وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن الفرق المتخصصة في الدفاع المدني والشرطة تعاملت اليوم مع حادث انهيار جزء من جدار استنادي تابع لعمارة قيد الإنشاء على ثلاثة أشخاص، في منطقة خلدا.

وأضاف أنه نتج عن الحادث وفاة شخص من جنسية عربية وإصابة اثنين آخرين بكسور وجروح، حيث عملت الفرق المتخصصة على تحريرهم من تحت الردم ونقلهم إلى المستشفى.

-- (بترا)

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