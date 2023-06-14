العالم اليوم - شيخ الأزهر يؤكد أمام مجلس الأمن على أهمية الأخوة الإنسانية

انتم الان تتابعون خبر شيخ الأزهر يؤكد أمام مجلس الأمن على أهمية الأخوة الإنسانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 يونيو 2023 07:24 مساءً - دعا شيخ الأزهر، الإمام أحمد الطيب يوم الأربعاء، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي، إلى ا لتصدي لظاهر لظاهرة التغير المناخي ووقف الحروب وتحقيق السلم والأمن الدوليين.

وقال شيخ الأزهر في كلمة حول أهمية قيم الأخوة الإنسانية في تعزيز واستدامة السلام: يجب أن نواصل الدعوة لنشر المحبة والسلام بين الشعوب والتصدي لخطاب الكراهية.

المسؤول الأول عن ظاهرة الإرهاب هو سياسات الهيمنة العالمية.

أكدنا على ضرورة تبني مبادئ الأخوة الإنسانية كأساس للسلام في العالم.

نبحث عن السلام ونتمناه للجميع على اختلاف أديانهم وثقافتهم. يجب أن تكون العلاقة بين المختلفين علاقة أمن وسلام.

يجب احترام حق حرية الاعتقاد والرأي.

أدعو إلى حماية المقدسات في القدس.

الشعب الفلسطيني يكابد قسوة المحتل.

أدعو مجلس الأمن للإسراع في إقرار دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس. من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: يجب احترام قيم الإخوة الإنسانية والابتعاد عن التعصب.

يجب احترام حرية التعبير وعدم التمييز والاستثمار في اللحمة الاجتماعية والاعتراف بالتنوع.

هناك انتشار في خطاب الكراهية التي لها تأثيرات مدمرة على حياتنا.

غوتيريس: نشهد زيادة كراهية الأجانب ومعاداة السامية.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر شيخ الأزهر يؤكد أمام مجلس الأمن على أهمية الأخوة الإنسانية .. في رعاية الله وحفظة