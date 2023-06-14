«القاهرة الإخبارية»: الجيش السودانى يقصف مناطق لأول مرة تابعة للدعم السريع

جدة - نرمين السيد - قال عثمان الجندى مراسل "القاهرة الإخبارية" من أم درمان، إن الجيش يقصف للمرة الأولى بعض المواقع التابعة للدعم السريع فى منطقة شمال كردفان، بشارع الوادى، والمنطقة القريبة من كلية التربية جامعة الخرطوم، هذا الدور اللافت فى شارع الوادى والمعارك التى دارت فيه ما بين الجيش والدعم السريع، قصفت الطائرات قبل ساعة ونصف هذه المنطقة لارتكاز للدعم السريع.





وأضاف خلال رسالته على الهواء، أن منطقة فرع الوادى كانت منذ بداية الحرب وحتى قبل سبع أيام دون أى معارك بين الجانبين، وأهمية هذا الشارع أنه به منطقة وادى سيدنا العسكرية التى بها أكبر قاعدة عسكرية بالسودان. وأوضح أن أول أمس كانت هنالك أيضا معركة بين الجيش والدعم السريع قريبا من هذه المنطقة فى حى الروضة فى شارع الوادى جنوب المنطقة العسكرية، عندما أتت قوات من الدعم السريع لموقف الباصات وحاولت نهب الركاب المسافرين.

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