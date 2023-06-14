القاهرة الإخبارية- جوتيريش: يجب تعزيز قيم السلام العالمى وحقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - وأضاف "جوتيريش" خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن قيم الأخوة الإنسانية وتعزيز السلام، نقلتها "القاهرة الإخبارية"، أن الأمم المتحدة معنية بتوفير التعليم الجيد لكل الفئات فى العالم. وأوضح أنه يجب تعزيز قيم السلام العالمى وحقوق الإنسان، لافتا إلى أنه لا بد من التشديد على احترام الأديان ونبذ التعصب ووضع حد للحروب والنزاعات.

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