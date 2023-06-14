العالم اليوم - للمرة الثالثة.. ماكرون يدخل على خط "رحيل مبابي"

انتم الان تتابعون خبر للمرة الثالثة.. ماكرون يدخل على خط "رحيل مبابي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 يونيو 2023 10:20 مساءً - دخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مرة أخرى، على الخط بشأن مستقبل النجم كيليان مبابي، الذي أخبر إدارة فريقه باريس سان جرمان بأنه لا ينوي تفعيل بند تمديد عقده لغاية 2025.

وأعلن مبابي لمسؤولي ناديه أنه لا ينوي تمديد عقده لغاية 2025، وبالتالي سيرحل عن الفريق مجانا في صيف 2024، في حال قرر البقاء لموسم إضافي.

وحسب ما ذكر موقع "بي إف إم تي في" الفرنسي، فإن ماكرون سُئل من طرف مشجع لـ"البي إس جي"، الذي قال له: "هل تعلم ما إذا كان مبابي سيبقى؟".

فأجاب رئيس فرنسا بالقول: "ليس لدي أي انفراد (بخصوص بقاء مبابي أو رحيله)، ولكنني سأحاول الضغط من أجل ذلك (البقاء)".

وسبق لماكرون أن أبدى في أكثر من مناسبة دعمه للنجم الفرنسي الشاب، بعد حديث تقارير إعلامية عن إمكانية رحيله عن سان جرمان.

ففي عام 2021، قال الرئيس الفرنسي إنه يفضل بقاء كيليان في صفوف الفريق الباريسي.

وفي عام 2022، تدخل ماكرون لإقناع اللاعب بالبقاء في باريس، حيث قال في تصريح صحفي: "لقد تحدثت مع كيليان مبابي، كي أنصحه بالبقاء في فرنسا. دور الرئيس هو الدفاع عن بلده".