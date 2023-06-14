القاهرة الإخبارية- فيدرالى أمريكا يثبت سعر الفائدة لأول مرة منذ مارس 2022

جدة - نرمين السيد - قرر مجلس الاحتياطى الفيدرالى "البنك المركزى" اليوم الأربعاء، تثبيت معدلات الفائدة؛ ليتوقف مؤقتا عن مسار السياسة المتشددة ويتحول إلى مسار "التثبيت"، وذلك فى استجابة من صناع السياسة المالية فى البنك للبيانات التى أظهرت تباطؤ معدلات التضخم فى الولايات المتحدة.





وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، قررت لجنة السوق المفتوح بمجلس الاحتياطى الفيدرالى - فى ختام اجتماعاتها اليوم - تثبيت معدلات الفائدة الرئيسية عند مستواها الحالى لتظل تتراوح بين 5 إلى 5.25 فى المائة.

وكشفت البيانات الأمريكية، الصادرة الثلاثاء، أن معدل التضخم فى الولايات المتحدة تراجع إلى 4 فى المائة خلال مايو الماضى مقابل 4.9 فى المائة فى أبريل السابق له، وهو ما جاء أفضل من التكهنات التى توقعت انخفاضه إلى 4.1 فى المائة، وهو ما شجع متخذى القرار فى الفيدرالى الأمريكى اليوم لتثبيت الفائدة عند مستواها الحالى.

أما فيما يتعلق بمعدل التضخم الأمريكى الأساسى، الذى يستبعد أسعار الطاقة والغذاء، فقد أظهرت البيانات تباطؤه إلى 5.3 فى المائة على أساس سنوى بنهاية مايو الماضى مقابل 5.5 فى المائة فى أبريل السابق له، وهو ما جاء متوافقا مع توقعات الأسواق.

وبشأن سوق العمل، أوضحت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء بالولايات المتحدة ارتفاع التوظيف بالقطاع غير الزراعى بواقع 339 ألف وظيفة خلال شهر مايو الماضى، فى حين كانت التوقعات بارتفاعه بنحو 193 ألف وظيفة فقط.

وزاد معدل البطالة الأمريكى إلى مستوى 3.7 فى المائة خلال مايو الماضى؛ وهو ما جاء أسوأ من التوقعات التى تنبأت بارتفاعه إلى مستوى 3.5 فى المائة فقط، وذلك مقابل 3.4% خلال أبريل السابق له.

وكان جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى قد ألمح عقب اجتماعات البنك فى مارس ومايو الماضيين إلى أن هناك خططا لوقف سلسلة رفع معدلات الفائدة خوفا من حدوث حالة من الركود تلحق الاقتصاد الأمريكى بمزيد من الأضرار.

وعقب قرار تثبيت الفائدة مباشرة، تراجع مؤشر "داوجونز" الرئيسى بمقدار 150 نقطة بما يعادل 0.44 فى المائة ليصل إلى مستوى 34061 نقطة، فى حين ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا بمقدار 6 نقاط بنسبة 0.14 فى المائة مسجلا مستوى 4375 نقطة.

كما زاد مؤشر "ناسداك" التكنولوجى 20 نقطة بنسبة 0.14 فى المائة ليصل إلى 13593 نقطة.

وفى سوق الطاقة، تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط بمقدار 30 سنتا بما نسبته 0.43 فى المائة لتبلغ 69.12 دولار للبرميل.