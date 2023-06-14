العالم اليوم - أوكرانيا تتحدث عن تقدم جزئي في قتال "شديد الضراوة"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 يونيو 2023 11:18 مساءً - تحدثت أوكرانيا عن إحراز تقدم جزئي في هجومها المضاد ضد القوات الروسية، اليوم الأربعاء، فيما وصفته بأنه قتال "شديد الضراوة".

وكتبت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني، في تدوينة على تطبيق تيليغرام، أن الإجراءات الأوكرانية حققت نجاحا "جزئيا".

وأضافت أنه في اليوم الماضي، تقدمت القوات الأوكرانية ما يتراوح بين 200 و500 متر في مناطق مختلفة بالقرب من مدينة باخموت، التي أصابها دمار شديد والواقعة في شرق البلاد، وما تراوح بين 300 و350 مترا في اتجاه مدينة زابوريجيا جنوب شرق البلاد.

وقالت ماليار: "قواتنا تتحرك في مواجهة قتال شديد الضراوة وتفوق جوي ومدفعي للعدو".

وفي تصريحات لاحقة، قالت ماليار إن خسائر أوكرانيا أقل كثيرا من خسائر الجانب الروسي.

وكتبت على تيليغرام تقول: "بشكل عام، خلال الحرب بأكملها، تكبدنا خسائر أقل كثيرا".

وقالت للتلفزيون الأوكراني إن "عدد قتلى العدو في قطاع خورتيتسيا الشرقي من الجبهة خلال الأسبوع الماضي كان أكبر بمقدار 8.73 مرة من الخسائر الأوكرانية". وبلغت النسبة 5.3 مرة في قطاع "تافريا".

لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال أمس الثلاثاء إن الخسائر البشرية في أوكرانيا أعلى عشر مرات من الخسائر الروسية منذ بدء الهجوم المضاد في كييف.

وذكرت ماليار: "اعتبارا من الآن، نحن ندافع ونهاجم، في اتجاهات مختلفة.. هناك مواجهة شديدة الخطورة".

وكشفت أن القوات الروسية لم تتقدم منذ أكثر قليلا من أسبوع.

من جهة أخرى، أوضح مسؤولون غربيون لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن القوات الأوكرانية حررت 4 بلدات وما يقارب من 7 كلم من الأراضي على الأقل.

وأضافوا: "ستواصل إحراز تقدم في ظل استمرار الهجوم المضاد".

وتابعوا: "ما يزال من المبكر القول ما إذا كان الهجوم المضاد ناجحا أم لا".