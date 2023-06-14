اليابان.. ضبط المتهم بإطلاق النار فى منشأة عسكرية

جدة - نرمين السيد - ألقت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الأربعاء، القبض على جندى يابانى -18 عامًا- بعد مقتل شخصين وإصابة آخر فى إطلاق نار بمنشأة عسكرية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".





وأضافت وزارة الدفاع، أن الجندى عنصر بقوة الدفاع الذاتى وهو متهم بإطلاق النار على 3 أشخاص من سلاح آلى فى ميدان رماية عسكرى فى مدينة جيفو نحو التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، وذكرت الوزارة أن الثلاثة نقلوا إلى المستشفى وتوفى اثنان منهما فى وقت لاحق متأثرين بإصاباتهما.

وقال ياسونورى موريشيتا، رئيس أركان قوة الدفاع الذاتى البرية للصحفيين، إن المتهم بإطلاق النار انضم للخدمة فى أبريل، والضحايا من المدربين فى الميدان، مضيفًا أن الشرطة ستبدأ تحقيقًا فى الواقعة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه"، أنّ الضحايا هم رجل فى الخمسينيات من عمره واثنان فى العشرينيات، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات فى صفوف مدنيين.

وحوادث إطلاق النار نادرة للغاية فى اليابان، وتخضع ملكية السلاح لتدابير تنظيمية مشددة ويتعين على أى شخص يسعى لامتلاك سلاح أن يجتاز عملية تدقيق صارمة.

وفى يوليو 2022، تعرض رئيس الوزراء اليابانى الراحل شينزو آبى، لإطلاق النار وقتل ببندقية يدوية الصنع، وعمل المشتبه به من قبل بسلاح البحرية بقوة الدفاع الذاتى اليابانى.