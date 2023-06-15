العالم اليوم - المركزي الإماراتي يقرر الإبقاء على الفائدة دون تغيير

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 يونيو 2023 12:22 صباحاً - قرر البنك المركزي في الإمارات الإبقاء على "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغييرعند 5.15 بالمئة، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 15 يونيو 2023.

يأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي دون تغيير في اجتماعه الذي عُقد اليوم.

كما قرر المصرف المركزي الإماراتي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي؛ كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.