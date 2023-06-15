جدة - نرمين السيد - أعلن ماتيو برونى، مدير دار الصحافة التابعة للكرسى الرسولى، أن الفريق الطبى الذى يتابع حالة البابا بعد العملية، يتوقع خروجه من مستشفى جيميلى خلال الأيام المقبلة، وأنه يتعافى تدريجيا، دون مضاعفات.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا فرنسيس يغادر المستشفى خلال أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.