الأردن : فتح باب تصدير الأغنام إلى السعودية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 15 يونيو 2023 01:11 صباحاً - دوت الخليج :- أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الأربعاء، إن السعودية قررت رسميا رفع التعليق عن صادرات الأغنام الحية الأردنية، وفتح المنصة الخاصة بالتصدير.

وثمن الحنيفات استجابة الجانب السعودي والتعاون المباشر الذي يأتي بالأثر الإيجابي على قطاع الأغنام المحلية، مؤكدا جاهزية الوزارة لمساعدة مربي الأغنام بهذا الخصوص.

وجاء قرار رفع التعليق عن الصادرات بعد زيارة وزير الزراعة والمياه والبيئة السعودي، ووفد فني سعودي لتفقد إجراءات الوزارة حول سلامة الأغنام من الحمى القلاعية.

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