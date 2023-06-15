نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الملك يودع العاهل البلجيكي على موقعنا والان مع التفاصيل
صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 15 يونيو 2023 01:11 صباحاً - دوت الخليج :- ودع جلالة الملك عبدالله الثاني، في مطار ماركا العسكري، اليوم الأربعاء، جلالة الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا، الذي اختتم زيارة عمل إلى المملكة استمرت يومين.
كما كان في الوداع عدد من كبار المسؤولين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الملك يودع العاهل البلجيكي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.