الملك يودع العاهل البلجيكي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 15 يونيو 2023 01:11 صباحاً - دوت الخليج :- ودع جلالة الملك عبدالله الثاني، في مطار ماركا العسكري، اليوم الأربعاء، جلالة الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا، الذي اختتم زيارة عمل إلى المملكة استمرت يومين.



كما كان في الوداع عدد من كبار المسؤولين.