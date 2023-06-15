الخارجية الفلسطينية: نتابع تفاصيل غرق قاربين قبالة السواحل اليونانية

جدة - نرمين السيد - ونسبت وكالة أنباء "وفا" الرسمية الفلسطينية إلى المستشار السياسى السفير أحمد الديك قوله إن سفارة فلسطين لدى اليونان أبلغتهم أنه تم إنقاذ 80 مهاجرا قرب سواحل جزيرة كريت من بينهم مواطنون فلسطينيون كانوا على متن القارب الأول.

وأضاف الديم أن القارب الثانى الذى غرق قرب سواحل بيلوس كان على متنه من 600 إلى 700 شخص تم إنقاذ 104 منهم حتى الآن وانتشال 50 جثة، ووفقا للمعلومات المتوفرة لا يوجد ما يؤشر لوجود مواطنين فلسطينيين على متنه.