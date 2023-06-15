السعودية: ارتفاع معدل درجات الحرارة والأمطار خلال موسم الحج 2023

جدة - نرمين السيد - توقع المركز الوطنى للأرصاد فى المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، زيادة فى معدل درجات الحرارة السطحية بمقدار درجة واحدة خلال النصف الأول من شهر ذى الحجة لهذا العام، وبزيادة قدرها درجة ونصف الدرجة فى الفترة المتبقية من الشهر. كما توقع ارتفاع كميات الأمطار عن المعدل الطبيعى خلال النصف الأول من الشهر، مع استمرار تلك الكميات حول المعدل خلال الفترة المتبقية.





وأوضح المركز - فى تقرير عن الحالة المناخية السائدة على منطقتى مكة المكرمة والمدينة المنورة - أن مناخ مكة المكرمة خلال شهر ذى الحجة جاف نسبيًّا خلال النهار ومائل للاعتدال ليلًا؛ حيث سجلت البيانات المناخية معدل درجة حرارة العظمى "43.6 ْم" والصغرى "29.6 ْم"، ومعدل هطول الأمطار "0.1 ملم" ومعدل الرطوبة النسبية "32%" ومعدل سرعة الرياح بين "4ـــ10كم/ ساعة" باتجاه شمالى إلى شمالى غربى، فيما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار أحيانًا مع انخفاض لمدى الرؤية الأفقية، وفقًا لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأشار المركز إلى أنه من المتوقع أن يكون مناخ المدينة المنورة حارًا وجافًا خلال النهار ومائلًا للاعتدال ليلًا؛ حيث سجلت البيانات المناخية معدل درجات الحرارة العظمى "43 ْم"، ومعدل الصغرى "29.3 ْم"، ومعدل هطول الأمطار "0.7 ملم" ومعدل الرطوبة النسبية "12%" وسرعة الرياح 12كلم/ ساعة باتجاه غربى إلى شمالى غربى مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار وانخفاض لمدى الرؤية الأفقية.

وفى السياق، تفقد وكيل النقل السككى بالهيئة العامة للنقل بالمملكة المهندس خالد بن إبراهيم السلطان وفريق من المختصين، قطار المشاعر المقدسة وذلك للتأكد من جاهزية الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج 1444هـ، ولضمان تقديم أعلى سبل الراحة والأمان وأفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام؛ حيث تضمنت الزيارة جولة ميدانية فى محطات القطار، وورش الصيانة، ومركز التحكم والتشغيل للقطار.

وتعمل الهيئة خلال موسم الحج وفق خطتها واستعداداتها على تكثيف جانب الرقابة على أنشطة وخدمات النقل التى تقدم لحجاج بيت الله الحرام، للتأكد من وسائل النقل وامتثالها لجميع الأنظمة والاشتراطات الفنية، وتحقق معايير الأمان والسلامة، وبما يضمن التنقل السلس والمنظم لقاصدى هذه البلاد المباركة وضيوف الرحمن.

كما أكدت الهيئة العامة للنقل بـ السعودية ضرورة إصدار بطاقة السائقين وبطاقة التشغيل للمركبات لشركات نقل الحجاج خلال موسم حج هذا العام 1444هـ وذلك عبر بوابة نقل الإلكترونية.

وأشارت الهيئة إلى ضرورة حصول المنشأة على الموافقة من وزارة الحج والعمرة فى نقل الحجاج داخل المشاعر المقدسة وفق الاشتراطات المعتمدة لدى الوزارة، منوها بأهمية الالتزام بحمل كافة التراخيص المتطلبة من قبل الجهات ذات الاختصاص، وذلك تجنبًا لإيقاع المخالفات والعقوبات النظامية، موضحة أنه تم خلال الفترة الماضية تطوير بوابة نقل الإلكترونية لإصدار بطاقات التشغيل وبطاقات السائقين الموسمية التى وصلت إلى أكثر من 12 ألف بطاقة موسمية حتى الآن.