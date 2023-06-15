بوتين: روسيا ستواصل مساعدة هذه الدولة لـ التغلب على عقوبات أمريكا

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع رئيس وزراء كوبا مانويل ماريرو، على استمرار روسيا فى تقديم الدعم والمساعدة لكوبا في التصدى للعقوبات الأمريكية غير المشروعة.





وحسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية، أضاف بوتين "نعلم أن العقوبات غير المشروعة التى تعيشها كوبا مستمرة منذ عقود، ومع ذلك يتعامل الشعب الكوبى معها.. سنبذل قصارى جهدنا حتى يساعد تفاعلنا الاقتصادى فى التغلب على هذه الصعوبات التى أتت من الخارج". وتابع الرئيس الروسى "علاقاتنا تتطور رغم كل التعقيدات الأخيرة". وأعرب بوتين أن تكون المشاركة المقررة لرئيس وزراء كوبا مانويل ماريرو فى منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادى الدولى مفيدة للعلاقات بين البلدين. ويعقد منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادى الدولى السادس والعشرون، فى الفترة من 14 إلى 17 يونيو الجاري.

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