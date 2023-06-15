روسيا: أظهرنا بوادر حسن النية بقبول تمديد هذه الصفقة

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميترى بيسكوف، أن روسيا قد أظهرت عدة مرات إشارات إيجابية من خلال تمديد اتفاق الحبوب، ولكن الدول الغربية لم تلتزم بتعهداتها.





وأضاف بيسكوف - للصحفيين أمس الأربعاء، ردا على سؤال عن سبب احتمال انسحاب روسيا من صفقة الحبوب فى الوقت الحالى - "لقد قدمت روسيا مراراً بوادر حسن النية وأظهرت نهجاً مسؤولاً للغاية، ولكن للأسف فى غياب المعاملة بالمثل وغياب رغبة الغرب الجماعى فى الوفاء بجزء الاتفاقية المتعلق بـ روسيا، نجرى إعادة نظر فى هذه الصفقة". وتشمل "مبادرة حبوب البحر الأسود" "صفقة الحبوب"، الموقعة فى يوليو 2022، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما فيها ميناء أوديسا، ويتولى مركز التنسيق المشترك فى إسطنبول تنسيق حركة السفن الأوكرانية. فى نفس الوقت يتضمن الجزء الروسى من الصفقة السماح بتصدير الحبوب والأسمدة الروسية ورفع العوائق أمام هذه العملية. وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أعلن أمس أن بلاده تفكر فى الانسحاب من هذه الصفقة.

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